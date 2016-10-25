В 1 сезоне 4 серии сериала «Мелочи жизни» влюбленные с нетерпением ждут вечера, чтобы после работы побыть вместе. Но романтическое свидание идет не по плану. В итоге Друву приходится сопровождать свою девушку на вечеринке у одной из ее подруг.
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