В 1 сезоне 11 серии сериала «Медиум» ночью к Ане приходят призраки маленьких девочек, которые просят ее о помощи. Наутро Татьяна Павловна приводит в дом женщины свою подругу, у которой пропал сын. Ане придется распутать это преступление.
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