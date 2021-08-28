В 1 сезоне 1 серии сериала «Без тебя» зрители знакомятся с главной героиней. Ее зовут Астра, она выросла в детском доме. Девушка имеет независимый характер, часто дерзит, ездит на мотоцикле. Внезапно в жизни одинокой девушки появляется сестра.
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