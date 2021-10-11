Во 2 сезоне 3 серии сериала «Клуб нянь» девушки готовятся к грядущему мероприятию — гала-показу мод, куда их пригласили в качестве специальных гостей. Увы, происходит сразу несколько непредвиденных событий, которые влияют на поведение девушек.
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