Во 2 сезоне 2 серии сериала «Клуб нянь» девушки собираются на вечернюю викторину, в рамках которой происходит сразу несколько интриг, а отношения Клаудии и Мэлори переживают непростой период. Кристи стремится научиться отпускать контроль.
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