В 1 сезоне 1 серии сериала «Ночной переезд» начальник крупной компании отправляется на рыбалку и попадает под винты проплывающего мимо катера. Его сотрудница Аня узнает о трагедии и впадает в истерику, ведь она была влюблена в погибшего мужчину.
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