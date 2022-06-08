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Мисс Марвел 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Мисс Марвел
Киноафиша Сериалы Мисс Марвел Сезоны Сезон 1

Ms. Marvel
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 июня 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Мисс Марвел»

В 1 сезоне сериала «Мисс Марвел» события разворачиваются в киновселенной Marvel. В центре событий – пакистано-американская школьница из Джерси по имени Камала Хан. Ей 16 лет, и она безумно фанатеет от супергероев. Больше всего ей нравятся Капитан Марвел и Кэрол Дэнверс, в которую девочка даже перевоплотилась на Хэллоуин. Камала придумывает истории про своих любимых персонажей. Кроме того, она является отличницей и заядлым геймером. Зрителей ждут оригинальные повороты сюжета, тесно переплетенные с Мстителями.

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Мисс Марвел» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Поколение под вопросом Generation Why
Сезон 1 Серия 1
8 июня 2022
Вкрашилась Crushed
Сезон 1 Серия 2
15 июня 2022
Судьба Destined
Сезон 1 Серия 3
22 июня 2022
В гневе Seeing Red
Сезон 1 Серия 4
29 июня 2022
То и дело Time and Again
Сезон 1 Серия 5
6 июля 2022
Нет ничего нормального No Normal
Сезон 1 Серия 6
13 июля 2022
График выхода всех сериалов
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