Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Храбрый Давид»
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Лунный рыцарь
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Награды и номинации «Лунный рыцарь»
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Вся информация о сериале
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Sound Editing for a Limited or Anthology Series, Movie or Special
Победитель
Outstanding Sound Editing for a Limited or Anthology Series, Movie or Special
Победитель
Лучшее озвучивание персонажа
Номинант
Outstanding Cinematography for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes
Номинант
Outstanding Music Composition for a Limited or Anthology Series, Movie or Special (Original Dramatic Score)
Номинант
Outstanding Stunt Performance
Номинант
Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Stunt Coordination for a Drama Series, Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Stunt Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2022
Лучший герой
Номинант
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