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Киноафиша Сериалы Лунный рыцарь Награды

Награды и номинации «Лунный рыцарь»

Вся информация о сериале
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Sound Editing for a Limited or Anthology Series, Movie or Special
Победитель
Outstanding Sound Editing for a Limited or Anthology Series, Movie or Special
Победитель
Лучшее озвучивание персонажа
Номинант
 Outstanding Cinematography for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
 Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes
Номинант
 Outstanding Music Composition for a Limited or Anthology Series, Movie or Special (Original Dramatic Score)
Номинант
 Outstanding Stunt Performance
Номинант
 Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes
Номинант
 Outstanding Sound Mixing for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
 Outstanding Sound Mixing for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
 Outstanding Stunt Coordination for a Drama Series, Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
 Outstanding Stunt Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2022 MTV Movie & TV Awards 2022
Лучший герой
Номинант
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