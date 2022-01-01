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Киноафиша Сериалы Войны брони
Войны брони (2022 - …) Armor Wars
Год выпуска 2022
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Disney+
О чем сериал

Американский сериал «Войны брони» снят по комиксам Marvel. Земле угрожает опасность, когда разработки Тони Старка оказываются в руках врагов. Эту проблему намерен решить его лучший друг Джеймс Руперт Роудс, который носит одну из ранних моделей титанового костюма своего друга. Однако Роудс напрямую связан с американскими войсками, от сотрудничества с которыми в свое время категорически отказался Старк. И все же Джеймс не может игнорировать военный приказ. В его силах лишь уйти в отставку... Как поступит герой?

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Дон Чидл
Дон Чидл James Rhodes / War Machine
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Войны брони - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
TBA,
 
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