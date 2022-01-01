Американский сериал «Войны брони» снят по комиксам Marvel. Земле угрожает опасность, когда разработки Тони Старка оказываются в руках врагов. Эту проблему намерен решить его лучший друг Джеймс Руперт Роудс, который носит одну из ранних моделей титанового костюма своего друга. Однако Роудс напрямую связан с американскими войсками, от сотрудничества с которыми в свое время категорически отказался Старк. И все же Джеймс не может игнорировать военный приказ. В его силах лишь уйти в отставку... Как поступит герой?