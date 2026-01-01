Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Призрак в клетке»
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Вся информация о сериале
Золотой глобус 2023
Лучшая драма
Победитель
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 2025
Best Performance by a Female Actor in a Television Series, Drama
Номинант
Лучшая женская роль на ТВ (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes
Победитель
Лучший драматический сериал
Номинант
Outstanding Special Visual Effects in a Season or a Movie
Номинант
Outstanding Short Form Nonfiction or Reality Series
Номинант
Outstanding Prosthetic Makeup
Номинант
Outstanding Period and/or Character Makeup (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Cinematography for a Series (One Hour)
Номинант
Outstanding Production Design for a Narrative Period or Fantasy Program (One Hour or More)
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2025
Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023
Make Up & Hair Design
Победитель
Special, Visual & Graphic Effects
Победитель
Sound, Fiction
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025
Special, Visual & Graphic Effects
Номинант
Sound, Fiction
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2023
Прорыв года
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2025
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в телесериале
Номинант
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в телесериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в телесериале
Номинант
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в телесериале
Номинант
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