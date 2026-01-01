Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Призрак в клетке» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Дом дракона Награды

Награды и номинации «Дом дракона»

Вся информация о сериале
Золотой глобус 2023 Золотой глобус 2023
Лучшая драма
Победитель
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 2025 Золотой глобус 2025
Best Performance by a Female Actor in a Television Series, Drama
Номинант
 Лучшая женская роль на ТВ (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023 Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes
Победитель
Лучший драматический сериал
Номинант
 Outstanding Special Visual Effects in a Season or a Movie
Номинант
 Outstanding Short Form Nonfiction or Reality Series
Номинант
 Outstanding Prosthetic Makeup
Номинант
 Outstanding Period and/or Character Makeup (Non-Prosthetic)
Номинант
 Outstanding Cinematography for a Series (One Hour)
Номинант
 Outstanding Production Design for a Narrative Period or Fantasy Program (One Hour or More)
Номинант
 Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2025 Прайм-таймовая премия «Эмми» 2025
Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023
Make Up & Hair Design
Победитель
Special, Visual & Graphic Effects
Победитель
Sound, Fiction
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025
Special, Visual & Graphic Effects
Номинант
 Sound, Fiction
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2023 MTV Movie & TV Awards 2023
Прорыв года
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2025 Премия Гильдии киноактеров США 2025
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в телесериале
Номинант
 Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в телесериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2023 Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в телесериале
Номинант
 Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в телесериале
Номинант
Скупаю в «Светофоре» обычные прищепки по 100 штук и радуюсь: соседи увидели мой дачный трюк и теперь повторяют
Не «Доместос» и не сода: заливаю вечером 1 стакан в унитаз — утром ни жёлтого налёта, ни вони
Пару чайных ложек на ведро воды — и грязь с пола отвалится комьями (а про пыль забудете на целую неделю)
Россия-1 внезапно сняла с эфира главный хит этого лета — сериал, что «возбудил киносообщество не хуже "Мастера и Маргариты"»
Самый дикий рецепт пытались запретить зоозащитники, но все бестолку: в этом сериале Showtime его выдали с потрохами
Не новые, зато отличные: 2 атмосферных детективных сериала с рейтингами 7+, которые рекомендуют 100% посмотревших
«Прям залип», «Залпом посмотрела все 4 серии»: кажется, «Похищение» может стать главным хитом лета-2026, подвинув даже «Холод»
Осторожно, возможны осадки в виде советской классики: сможете набрать 6/6 в этом «погодном» тесте по фильмам СССР?
Так вот кого сыграет Сэди Синк в новом «Человеке-пауке» — Marvel скрывали до последнего, но спойлер все же просочился в Сеть
Прежде чем взяться за «Хрустальный», Глигоров выдал настоящий хит про апокалипсис — на 3 захватывающих сезона, с рейтингом 7,7
Тот самый тест на знание цитат из «Мюнхгаузена»: 6 из 6 набрал бы только сам барон
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше