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Конец света 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Конец света
Киноафиша Сериалы Конец света Сезоны Сезон 1

Конец света 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 7 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Конец света»

В 1 сезоне сериала «Конец света» москвичи даже не подозревают, что над их головами уже сгустились тучи грядущего апокалипсиса. В одном из столичных районов – Чертаново – нередко происходят паранормальные события. Вот и сейчас именно там возник Князь Тьмы. Он преисполнен решимости наказать людей за бесцельное существование, обрушив на них конец света. В этом нелегком деле Князь Тьмы планирует заручиться поддержкой своего сына. Им оказывается простой парень, который работает кассиром в супермаркете.

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Конец света» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Никогда не разговаривайте с незнакомцами
Сезон 1 Серия 1
27 октября 2022
Идеальная жертва
Сезон 1 Серия 2
27 октября 2022
Труп невесты
Сезон 1 Серия 3
3 ноября 2022
Воин Света
Сезон 1 Серия 4
10 ноября 2022
Чудотворец
Сезон 1 Серия 5
17 ноября 2022
Здесь и сейчас
Сезон 1 Серия 6
24 ноября 2022
Страшный суд
Сезон 1 Серия 7
1 декабря 2022
Бал сатаны
Сезон 1 Серия 8
8 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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