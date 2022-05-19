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Нулевой пациент 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Нулевой пациент
Киноафиша Сериалы Нулевой пациент Сезоны Сезон 1

Нулевой пациент 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 мая 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 7
Продолжительность сезона 5 часов 22 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Нулевой пациент»

В 1 сезоне сериала «Нулевой пациент» события происходят в 1988 году в Стране Советов. Жители города Элисты сталкиваются со страшной болезнью, перед которой оказывается бессильна медицина того времени. В детскую поликлинику доставляют около 70 детей и нескольких взрослых со схожими симптомами. Вскоре выясняется, что врачи имеют дело с первой вспышкой ВИЧ-инфекции. Медикам, пациентам и их родственникам понадобится собрать в себе все силы и мужество, чтобы взглянуть в лицо смертельно опасному заболеванию.

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Нулевой пациент» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
19 мая 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
19 мая 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
26 мая 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
2 июня 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
9 июня 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
16 июня 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
23 июня 2022
График выхода всех сериалов
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