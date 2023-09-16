Меню
Новости
«Кинопоиск» готовит телевселенную «Дозоров», новое «Преступление и наказание» и другие проекты
Многие сериалы выйдут в следующем году.
Написать
16 сентября 2023 09:04
Юрий Чурсин: лучшие роли в карьере актера
С завтрашнего дня исполнителя можно будет увидеть в переосмыслении «Красной Шапочки».
Написать
21 сентября 2022 15:28
Юлия Хлынина: где еще снималась звезда сериала «Елизавета»
В этом году актриса появилась в российском ответе «Властелину колец».
Написать
31 августа 2022 12:09
Фэнтези-сериал «Этерна» стал новым рекордсменом онлайн-кинотеатра «Кинопоиск», обогнав «Пищеблок»
Только за сутки первую часть шоу просмотрело более 100 тысяч человек.
Написать
24 января 2022 12:00
«Кинопоиск» представил пролог к первой части фэнтези-сериала «Этерна»
Онлайн-кинотеатр знакомит зрителей с миром своего будущего шоу.
Написать
13 января 2022 15:34
Какие сериалы выйдут в январе 2022: Киноафиша выбрала 11 главных премьер, которые нельзя пропустить
Рассказываем, что посмотреть и во время новогодних каникул, и в тяжелые рабочие будни после десятого января, а заодно надеемся, что стриминги и телеканалы будут так же радовать нас весь год.
Написать
29 декабря 2021 13:12
Персонажи российского фэнтези-сериала «Этерна» обзавелись персональными постерами
Первая половина шоу стартует в январе следующего года.
Написать
20 декабря 2021 13:41
«Кинопоиск» представил тизер первой части «Этерны» и объявил дату премьеры
По словам авторов проекта, дебютная серия фэнтезийного сериала представляет собой «практически целый фильм».
Написать
15 декабря 2021 14:10
