Зловещие истории по сказкам братьев Гримм 2021 9 серия 1 сезон
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Все серии 1 сезона «Зловещие истории по сказкам братьев Гримм»
Первая глава. Гензель и Гретель
Сезон 1 / Серия 18 октября 2021
Вторая глава. Семь ласточек
Сезон 1 / Серия 28 октября 2021
Третья глава. Брат и сестра
Сезон 1 / Серия 38 октября 2021
Четвертая глава. Чудовище внутри
Сезон 1 / Серия 48 октября 2021
Пятая глава. Алая, как кровь, улыбка
Сезон 1 / Серия 58 октября 2021
Шестая глава. Три золотых волоска
Сезон 1 / Серия 68 октября 2021
Седьмая глава. Верный Йоханнес
Сезон 1 / Серия 78 октября 2021
Восьмая глава. Разрушенное королевство
Сезон 1 / Серия 88 октября 2021
Девятая глава. Дракон
Сезон 1 / Серия 98 октября 2021
Десятая глава. Королевская семья
Сезон 1 / Серия 108 октября 2021
О чем серия
В 1 сезоне 9 серии сериала «Зловещие истории по сказкам братьев Гримм» персонажи решают во что бы то ни стало победить дракона, который застлал жителям их страны солнце. По ходу дела они собирают собственную армию в надежде, что та одолеет злодея.
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