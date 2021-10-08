Зловещие истории по сказкам братьев Гримм 2021 1 серия 1 сезон
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Все серии 1 сезона «Зловещие истории по сказкам братьев Гримм»
Первая глава. Гензель и Гретель
Сезон 1 / Серия 18 октября 2021
Вторая глава. Семь ласточек
Сезон 1 / Серия 28 октября 2021
Третья глава. Брат и сестра
Сезон 1 / Серия 38 октября 2021
Четвертая глава. Чудовище внутри
Сезон 1 / Серия 48 октября 2021
Пятая глава. Алая, как кровь, улыбка
Сезон 1 / Серия 58 октября 2021
Шестая глава. Три золотых волоска
Сезон 1 / Серия 68 октября 2021
Седьмая глава. Верный Йоханнес
Сезон 1 / Серия 78 октября 2021
Восьмая глава. Разрушенное королевство
Сезон 1 / Серия 88 октября 2021
Девятая глава. Дракон
Сезон 1 / Серия 98 октября 2021
Десятая глава. Королевская семья
Сезон 1 / Серия 108 октября 2021
О чем серия
В 1 сезоне 1 серии сериала «Зловещие истории по сказкам братьев Гримм» пара главных героев, брат и сестра по имени Гензель и Гретель, отправляются в опасное путешествие по царству Гримм в надежде найти себе других, идеальных родителей...
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