В 1 сезоне 10 серии сериала «Акапулько» в Лас-Колинасе устраивают большой новогодний праздник. По ходу дела Максимо пытается соблазнить Диану, чтобы получить свое заветное повышение. Чад делает смелый жест, который меняет абсолютно все.
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