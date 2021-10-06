В 1 сезоне 4 серии сериала «Среди звезд» Крис отправляется в Японию, где должен будет принять участие в тренировке. Тем временем остальные члены команды AMS готовятся к тому, чтобы в четвертый и последний раз вместе выйти в открытый космос.
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