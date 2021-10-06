В 1 сезоне 2 серии сериала «Среди звезд» сотрудники НАСА сталкиваются с первыми трудностями при выполнении миссии. Поскольку Дрю и Лука находятся на борту МКС, членам команды, которые остались на Земле, необходимо обеспечить доставку инструментов.
До финала еще есть время: график выхода серий нового аниме «Молчаливая ведьма»
Общались только жестами? Действительно ли Сулейман запретил говорить во дворце после смерти Хюррем
«Это не анонс»: создатель «Игры в кальмара» объяснил появление Кейт Бланшетт в финале
«Декстер: Воскрешение» всего за 3 серии установил уникальный рекорд: даже оригинальному сериалу до него — как до Луны
Новый сериал по «Гарри Поттеру» теперь точно будет следовать книгам Роулинг — на это намекает одна деталь со съемок
С «Интерстелларом» все понятно: но сможете ли вы узнать 5 других фильмов по кадрам с космонавтами? (тест)
ИИ снова взялся за советское кино: попробуйте угадать 5 культовых фильмов по рисункам нейросети (тест)
«Остается у разбитого корыта»: почему Линетт из «Отчаянных домохозяек» пожертвовала карьерой ради семьи — объясняет психолог
В СССР сняли немало летних сказок и мультфильмов: тест покажет, хорошо ли вы их помните
«Позволь умереть от твоих рук»: кто убьет Дюндар Бея в «Основании: Осман» — это была последняя воля героя
Пока ждем премьеру «Эддингтона»: лучшие фильмы от студии А24, которые хочется пересматривать снова и снова
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail