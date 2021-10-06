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Среди звезд 2021 2 серия 1 сезон

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Серия 1
Сезон 1 / Серия 1 6 октября 2021
Серия 2
Сезон 1 / Серия 2 6 октября 2021
Серия 3
Сезон 1 / Серия 3 6 октября 2021
Серия 4
Сезон 1 / Серия 4 6 октября 2021
Серия 5
Сезон 1 / Серия 5 6 октября 2021
Серия 6
Сезон 1 / Серия 6 6 октября 2021
О чем серия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Среди звезд» сотрудники НАСА сталкиваются с первыми трудностями при выполнении миссии. Поскольку Дрю и Лука находятся на борту МКС, членам команды, которые остались на Земле, необходимо обеспечить доставку инструментов.

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