В 1 сезоне 2 серии сериала «Мой милый найденыш» Максим ухаживает за Верой, но он не хочет заводить детей, а девушка не видит своего будущего без семьи. Вместе они пытаются найти родителей подброшенного в машину малыша, но идут по ложному следу.
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