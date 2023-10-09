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Бизон: Дело манекенщицы 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Бизон: Дело манекенщицы
Киноафиша Сериалы Бизон: Дело манекенщицы Сезоны Сезон 1

Bizon: Delo manekenshchicy 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 14
Продолжительность сезона 11 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Бизон: Дело манекенщицы»

В 1 сезоне сериала «Смерть манекенщицы» действие разворачивается в 70-х годах прошлого века. Опытный и принципиальный следователь Кирилл Бессонов берется за новое расследование. В подсобном помещении московского Дома моделей найдено тело манекенщицы Милы Никаноровой. Девушка висит под потолком, вот только остается загадкой, сама ли она залезла в петлю. Осмотрев место преступления, Бессонов понимает, что дело как-то связано со смертью его коллеги Кузнецова. Мужчине придется раскрыть темные тайны модельного мира.

Рейтинг сериала

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5.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Бизон: Дело манекенщицы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
9 октября 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
9 октября 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
10 октября 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
11 октября 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
12 октября 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
16 октября 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
17 октября 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
18 октября 2023
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
19 октября 2023
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
24 октября 2023
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
25 октября 2023
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
26 октября 2023
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
30 октября 2023
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
31 октября 2023
График выхода всех сериалов
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