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Киноафиша Сериалы Пингвины моей мамы Сезоны Сезон 1 Серия 6

Пингвины моей мамы 1 сезон 6 серия смотреть онлайн

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Все серии 1 сезона «Пингвины моей мамы»
Сезон 1 / Серия 1 6 октября 2021
Сезон 1 / Серия 2 13 октября 2021
Сезон 1 / Серия 3 13 октября 2021
Сезон 1 / Серия 4 20 октября 2021
Сезон 1 / Серия 5 20 октября 2021
Сезон 1 / Серия 6 27 октября 2021
Сезон 1 / Серия 7 27 октября 2021
О чем серия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Пингвины моей мамы» родители Гоши находят в Интернете видеозаписи его выступлений. Мысли собственного сына становятся для них откровением. Тем временем парень проводит время с Настей и понимает, что она влюблена в Рому.

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