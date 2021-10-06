Пингвины моей мамы 1 сезон 2 серия смотреть онлайн
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Все серии 1 сезона «Пингвины моей мамы»
Сезон 1 / Серия 16 октября 2021
Сезон 1 / Серия 213 октября 2021
Сезон 1 / Серия 313 октября 2021
Сезон 1 / Серия 420 октября 2021
Сезон 1 / Серия 520 октября 2021
Сезон 1 / Серия 627 октября 2021
Сезон 1 / Серия 727 октября 2021
О чем серия
В 1 сезоне 2 серии сериала «Пингвины моей мамы» родители затевают генеральную уборку в квартире. Гоша продолжает злиться на мать из-за бумаги об усыновлении и объявляет бойкот. Он приносит Роме на оценку новые шутки, но тот его высмеивает.
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