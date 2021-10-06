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Пингвины моей мамы 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Пингвины моей мамы
Киноафиша Сериалы Пингвины моей мамы Сезоны Сезон 1

Пингвины моей мамы 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 октября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 7
Продолжительность сезона 3 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Пингвины моей мамы»

В 1 сезоне сериала «Пингвины моей мамы» подросток Гоша живет в необычной семье. Он – единственный родной ребенок своих родителей, однако у него много приемных братьев и сестер. Кажется, его мама и папа решили спасти всех одиноких детей, но вот на биологического сына их внимания постоянно не хватает. Поэтому Гоша учится жить самостоятельно: ссорится с учителями, устраивает потасовки с одноклассниками и безответно влюбляется. Но в его жизни есть и отдушина – обо всех своих бедах он рассказывает со сцены в стендап-номерах.

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Пингвины моей мамы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
6 октября 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
13 октября 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
13 октября 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
20 октября 2021
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
20 октября 2021
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
27 октября 2021
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
27 октября 2021
График выхода всех сериалов
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