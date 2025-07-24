7 сериалов про неидеальные семьи, в которых ты узнаешь своюСемья — это не всегда уютные завтраки и добрые беседы. Бывает, что это крик из душа, забытые дни рождения и непроизнесенные «прости». А еще это круг, в котором можно быть собой: уставшим, неправильным, громким и странным. В этих семи сериалах герои неидеальны, зато они очень живые и узнаваемые. Если вы искали истории, где можно и посмеяться, и всплакнуть, и сказать: «Ну вот, прямо как дома» — сохраняйте эту подборку.
Стендаперы и одержимые родители: разбираем героев сериала «Пингвины моей мамы»6 октября в онлайн-кинотеатре KION состоялась премьера сериала «Пингвины моей мамы» – драмеди о взрослении, пропущенной через призму российской стендап-сцены. Режиссером выступила Наталия Мещанинова, которая по-новому взглянула на то, как человек может переносить свои переживания и драмы, транслируя их через юмор. Так кто же они, герои сериала «Пингвины моей мамы»?