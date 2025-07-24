Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Пингвины моей мамы Новости

Новости о сериале «Пингвины моей мамы»

Новости о сериале «Пингвины моей мамы» Вся информация о сериале
7 сериалов про неидеальные семьи, в которых ты узнаешь свою
7 сериалов про неидеальные семьи, в которых ты узнаешь свою Семья — это не всегда уютные завтраки и добрые беседы. Бывает, что это крик из душа, забытые дни рождения и непроизнесенные «прости». А еще это круг, в котором можно быть собой: уставшим, неправильным, громким и странным. В этих семи сериалах герои неидеальны, зато они очень живые и узнаваемые. Если вы искали истории, где можно и посмеяться, и всплакнуть, и сказать: «Ну вот, прямо как дома» — сохраняйте эту подборку.
Написать
24 июля 2025 11:23
Трудный возраст: 6 фильмов и сериалов, которые помогут лучше понять подростков
Трудный возраст: 6 фильмов и сериалов, которые помогут лучше понять подростков К российской премьере испанского сериала «Играй как девчонка», которая состоялась 2 июня в онлайн-кинотеатре START и на телеканале «СОЛНЦЕ», вспомнили шесть запоминающихся и нетривиальных проектов о том, чем живут и о чем волнуются современные подростки.
Написать
3 июня 2025 14:25
Запомните их имена: 8 главных женщин в индустрии кино прямо сейчас
Запомните их имена: 8 главных женщин в индустрии кино прямо сейчас Новая королева хоррора, сценаристка финала «бондианы» и звезда «Все везде и сразу».    
Написать
8 марта 2023 12:00
Что посмотреть на выходных: «Американскую историю ужасов», мрачный сай-фай и судебную драму
Что посмотреть на выходных: «Американскую историю ужасов», мрачный сай-фай и судебную драму На этой неделе стриминги предлагают отправиться в сказочную школу, посадить за решетку кровавых диктаторов, выудить признание у преступника и экстренно повзрослеть.     
Написать
21 октября 2022 15:00
Что смотрят кинозвезды: актриса Кристина Кучеренко делится списком любимых фильмов и сериалов
Что смотрят кинозвезды: актриса Кристина Кучеренко делится списком любимых фильмов и сериалов Сегодня в онлайн-кинотеатре START начинается финальный сезон сериала «ИП Пирогова». По случаю скорого прощания с полюбившимся ситкомом Киноафиша выведала кинорекомендации у Кристины Кучеренко, героиня которой появится в грядущих эпизодах.
Написать
7 июня 2022 12:00
Сериал «Пингвины моей мамы» глазами кинокритика, психолога и педагога
Сериал «Пингвины моей мамы» глазами кинокритика, психолога и педагога Как понять своего ребенка.
Написать
1 июня 2022 18:27
«Капитан Волконогов бежал» и «Пингвины моей мамы» стали обладателями премии «Белый слон» 2022
«Капитан Волконогов бежал» и «Пингвины моей мамы» стали обладателями премии «Белый слон» 2022 Награда в режиссерской категории досталась Кире Коваленко за «Разжимая кулаки».
Написать
7 февраля 2022 12:25
Стендаперы и одержимые родители: разбираем героев сериала «Пингвины моей мамы»
Стендаперы и одержимые родители: разбираем героев сериала «Пингвины моей мамы» 6 октября в онлайн-кинотеатре KION состоялась премьера сериала «Пингвины моей мамы» – драмеди о взрослении, пропущенной через призму российской стендап-сцены. Режиссером выступила Наталия Мещанинова, которая по-новому взглянула на то, как человек может переносить свои переживания и драмы, транслируя их через юмор. Так кто же они, герои сериала «Пингвины моей мамы»?
Написать
29 октября 2021 12:42
Уже в первой серии ошарашат так, что будете сидеть с открытым ртом: 5 хоррор-сериалов, которые не теряют ни минуты времени
Сколько лет было актерам в «Джентльменах удачи»? Леонову – 45, а Видов, оказывается, был сильно моложе
Пуаро и Шерлок нервно курят в стороне, а Агата Кристи завидует: на Netflix вышел мини-сериал, который заткнет за пояс даже «Достать ножи»
Ушла эпоха? Всего у 8 аниме в истории рейтинг ровно 100/100 — и ни единого шедевра Миядзаки в списке нет
«Узнай кино по цитате» — прошлый век: зато лишь реальные знатоки советских фильмов угадают крылатую фразу по кадру (тест)
Даже Кинг признал, что фильм «Долгая прогулка» страшнее книги: и эти 6 экранизаций Короля ужасов тоже в разы мрачнее оригинала
На «Одних из нас» с «Ходячими» свет клином не сошелся: про эти 5 зомби-сериалов в России слышали единицы (и да, №1 — это ромком)
«Это что, экранизация Battlefield?»: немцы сняли фильм о ВОВ, и его подняли на смех даже в Европе (описание сюжета — уже огромный ляп)
Лебедев считает «Мушкетеров» с Боярским отвратительным кино, зато эти 2 фильма пересматривает каждый год (оба сняты в СССР)
«Увидимся в Аду, на той стороне»: вернуть Ривза в «Джона Уика 5» можно лишь одним способом — но боевик превратится в мистику
Общался только с отчимом, вел себя замкнуто: возраст Рудо из «Гачиакуты» превысит все ваши прогнозы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше