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Корпорация «Заговор» 2021 - 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Корпорация «Заговор»
Киноафиша Сериалы Корпорация «Заговор» Сезоны Сезон 2

Inside Job 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 18 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Корпорация «Заговор»»

Во 2 сезоне сериала «Корпорация «Заговор» в Министерстве внутренних дел любая теория заговора автоматически верна и требует немедленного принятия мер. В центре событий – девушка-инженер, которая работает на Теневое правительство. Она пытается держать в тайне все, что ей известно в силу профессии. В связи с этим прямо в офисе возникает множество комичных ситуаций. Вместе со своим коллегой-рептилоидом главная героиня стремится раскрыть все секреты этого мира. Ей приходится сотрудничать с оборотнями, мутантами и грибами-экстрасенсами. В новом сезоне Рейган Ридли продолжит свой путь, полный увлекательных приключений.

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Корпорация «Заговор»» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Увлечение Рейган How Reagan Got Her Grove Back
Сезон 2 Серия 1
18 ноября 2022
Вау-ферату Whoas-Feratu
Сезон 2 Серия 2
18 ноября 2022
Рейган и Майкшель на встрече выпускников Reagan & Mychelle's Hive School Reunion
Сезон 2 Серия 3
18 ноября 2022
Мы нашли любовь в безбожном месте We Found Love in a Popeless Place
Сезон 2 Серия 4
18 ноября 2022
Телесеть Бретта Brettwork
Сезон 2 Серия 5
18 ноября 2022
Заронжение Rontagion
Сезон 2 Серия 6
18 ноября 2022
Проект «Перезагрузка» Project Reboot
Сезон 2 Серия 7
18 ноября 2022
Эпплтон Appleton
Сезон 2 Серия 8
18 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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