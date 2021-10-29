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Киноафиша Сериалы Колин: Черное и белое Сезоны Сезон 1 Серия 5

Колин: Черное и белое 2021 5 серия 1 сезон

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Косички
Сезон 1 / Серия 1 29 октября 2021
Квотербек
Сезон 1 / Серия 2 29 октября 2021
Турне
Сезон 1 / Серия 3 29 октября 2021
Решение
Сезон 1 / Серия 4 29 октября 2021
Кристал
Сезон 1 / Серия 5 29 октября 2021
Дорогой Колин
Сезон 1 / Серия 6 29 октября 2021
О чем серия

В 1 сезоне 5 серии сериала «Колин: Черное и белое», набравшись храбрости, Колин приглашает на школьный бал девушку, на которую он положил глаз. Однако у матери парня оказываются иные планы, а его приятели начинают сомневаться в его выборе. 

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