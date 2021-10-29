В 1 сезоне 5 серии сериала «Колин: Черное и белое», набравшись храбрости, Колин приглашает на школьный бал девушку, на которую он положил глаз. Однако у матери парня оказываются иные планы, а его приятели начинают сомневаться в его выборе.
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