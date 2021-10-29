В 1 сезоне 3 серии сериала «Колин: Черное и белое» вместе со своими родителями Колин отправляется на соревнования по баскетболу. Столкнувшись здесь с несправедливостью, подросток пытается понять, кто он и какое место занимает в этом мире.
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