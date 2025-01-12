Меню
Зов ада
Статьи о сериале «Зов ада»
Статьи о сериале «Зов ада»
Чтобы скрасить ожидание: подборка сериалов для тех, кто уже с нетерпением ждёт 3 сезона «Игры в кальмара»
Новых серий ждать слишком долго не придется, но в перерыве можно успеть оценить еще парочку представителей жанра.
Написать
12 января 2025 11:50
«Шикарный трейлер, жду!»: 7 млрд в прокате — и новый вызов. В свежем анонсе «Чебурашки 2» Гена превращается в грозного крокодила (видео)
4 худших фильма по Стивену Кингу: критики уничтожили ленты низкими баллами и упреками в бездарности
«Это его лучшая киноработа на сегодня»: Безруков выбрал самую выдающуюся роль Кологривого
В списке даже Штирлиц: 10 актеров, отказавшихся играть в «Москва слезам не верит» — сможете угадать хотя бы 5? (фото)
«У нее постоянно блестело лицо…»: 5 причин, почему россиян сейчас бесят «Чародеи» — фанаты фильма, держитесь
«Дандадан» больше не в топе: зато 10 других аниме сейчас на пике — у № 1 рейтинг 9.5 на IMDb, хотя это романтика, а не сенен
Прилучный и фавелы не спасут: 5 сезон «Мажора» обязан ответить на 3 важнейших вопроса, иначе — пиши пропало
«Россию так и не спасли»: Роман Карцев снялся в трех фильмах Рязанова, но полюбил лишь один — от остальных воротило и его, и зрителей
«Любовь и голуби» видел почти каждый, но мало кто знает о его странном «проклятии»: коснулось всех — от сценариста до Гурченко и Меньшова
«Вижу белые лица»: Борисов разошелся на съемках у Кончаловского — за секунду «Хроники русской революции» стали бы дороже на 1,5 млн рублей
Блокадник стал легендой всего СССР: скоро в прокат выходит долгожданная спортивная драма — запишите дату премьеры
