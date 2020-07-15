В 1 сезоне 8 серии сериала «Темное желание» Альма полна сомнений относительно того, чтобы устраивать западню для Дарио у Эстебана. Она охвачена паникой. В это время Леонардо терзается муками ревности. Он считает, что супруга изменяет ему.