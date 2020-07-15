В 1 сезоне 5 серии сериала «Темное желание» в гостинице Дарио со стороны наблюдает за тем, как все празднуют годовщину. Эстебан пытается найти какие-либо сведения о том, кто такой Дарио. Внезапно он узнает, что тот связан с давним делом об убийстве.