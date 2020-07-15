В 1 сезоне 16 серии сериала «Темное желание» человек, который похитил доказательства, имеющие отношение к делу Бренды, сообщает Гарсии, кто был заказчиком преступления. Дарио вспомнил, где Эстебан удерживал его. Он приходит в это место.