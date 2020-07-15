В 1 сезоне 13 серии сериала «Темное желание» обнаружилась находка, которая повергла всех в ужас. Эстебан получил записи беседы Леонардо. Он поделился ими с Альмой. Зои отследила сигнал с мобильника Анимуса и установила его местоположение.