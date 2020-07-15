Откровение 21:8 — Им место в озере с огнем и сестрой
Сезон 1 / Серия 1615 июля 2020
Мы убиваем тех, кого любим
Сезон 1 / Серия 1715 июля 2020
Ответ всегда был где-то здесь
Сезон 1 / Серия 1815 июля 2020
О чем серия
В 1 сезоне 11 серии сериала «Темное желание» доказательства, найденные на месте пикника, заставляют Леонардо установить слежку за Дарио. Леонардо просит Альму никому не рассказывать о случившемся. После этого у нее происходит нервный срыв.
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