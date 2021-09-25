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Голубой период 2021 9 серия 1 сезон
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Постижение прелести рисования
Сезон 1 / Серия 1
25 сентября 2021
Он совсем не загорел
Сезон 1 / Серия 2
2 октября 2021
Неудачный дебют в подготовительной школе
Сезон 1 / Серия 3
9 октября 2021
Куда мы движемся?
Сезон 1 / Серия 4
16 октября 2021
Я бессилен, хотя знаю, что нужно делать
Сезон 1 / Серия 5
23 октября 2021
Серьезные нервные срывы
Сезон 1 / Серия 6
30 октября 2021
Начало первого экзамена
Сезон 1 / Серия 7
6 ноября 2021
Мозговой сок Бушаа
Сезон 1 / Серия 8
13 ноября 2021
Блуждающий нож
Сезон 1 / Серия 9
20 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 10
27 ноября 2021
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