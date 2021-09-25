В 1 сезоне 7 серии сериала «Голубой период» близкий друг рассказывает главному герою о своей слабости, которая объективно мешает ему развиваться. К счастью, душевный разговор помогает парню обрести веру в себя. Идеальное время, чтобы сдать экзамен.
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