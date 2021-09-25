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Киноафиша Сериалы Голубой период Сезоны Сезон 1 Серия 5

Голубой период 2021 5 серия 1 сезон

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Постижение прелести рисования
Сезон 1 / Серия 1 25 сентября 2021
Он совсем не загорел
Сезон 1 / Серия 2 2 октября 2021
Неудачный дебют в подготовительной школе
Сезон 1 / Серия 3 9 октября 2021
Куда мы движемся?
Сезон 1 / Серия 4 16 октября 2021
Я бессилен, хотя знаю, что нужно делать
Сезон 1 / Серия 5 23 октября 2021
Серьезные нервные срывы
Сезон 1 / Серия 6 30 октября 2021
Начало первого экзамена
Сезон 1 / Серия 7 6 ноября 2021
Мозговой сок Бушаа
Сезон 1 / Серия 8 13 ноября 2021
Блуждающий нож
Сезон 1 / Серия 9 20 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 10 27 ноября 2021
О чем серия

В 1 сезоне 5 серии сериала «Голубой период» приближается время экзаменов. Маю Оба начинает готовиться к самому худшему, а Ятора все больше занимается абстрактными композициями. Саеки советует ему использовать большой холст для рисования.

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