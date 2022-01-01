Отзывы о сериале «Голубой период»

Наша рецензия: Когда оттенки синего – больше чем просто цвет.

Ятора Ягути проводит вечера в компании своих раздолбаев-одноклассников: они пьют пиво, курят сигареты и смотрят футбол. Ближе к рассвету ребята «расползаются» по домам, потому что через пару часов пора в школу. Ягути как будто все дается очень легко: по оценкам он практически первый в классе и даже физические упражнения ему не чужды. Только вот на душе ему чертовски тяжело, все его усилия не приносят ему никакого удовольствия. Метаниям и скитаниям приходит конец, когда он случайно…