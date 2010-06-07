Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Неизвестные лица 2010, 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Неизвестные лица
Сезоны
Сезон 1
Persons Unknown
16+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
7 июня 2010
Год выпуска
2010
Количество серий
13
Продолжительность сезона
9 часов 19 минут
Рейтинг сериала
6.8
Оцените
20
голосов
Список серий 1-го сезона сериала «Неизвестные лица»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Пилот
Pilot
Сезон 1
Серия 1
7 июня 2010
Граница
The Edge
Сезон 1
Серия 2
14 июня 2010
Идти напролом
The Way Through
Сезон 1
Серия 3
21 июня 2010
Первый выход
Exit One
Сезон 1
Серия 4
28 июня 2010
Новенькая
Incoming
Сезон 1
Серия 5
5 июля 2010
Правда
The Truth
Сезон 1
Серия 6
17 июля 2010
Дым и сталь
Smoke and Steel
Сезон 1
Серия 7
24 июля 2010
Спасенный
Saved
Сезон 1
Серия 8
31 июля 2010
Помехи
Static
Сезон 1
Серия 9
7 августа 2010
Личности
Identity
Сезон 1
Серия 10
21 августа 2010
Семь жертв
Seven Sacrifices
Сезон 1
Серия 11
21 августа 2010
…И вот один, несчастный, одинокий
And Then There Was One
Сезон 1
Серия 12
28 августа 2010
Тени в пещере
Shadows in the Cave
Сезон 1
Серия 13
28 августа 2010
График выхода всех сериалов
Станет Бодровым XXI века: звезда «Невского» Антон Васильев появится вместе с Андоленко из «Спасской» в новом хите на НТВ
«Аутсорс» на 2 месте, а «Бар „Один звонок“» — лишь на 4-ом: зрители выбрали лучший российский сериал 2025 года
Вышел свежий тизер 2 сезона «Детей перемен»: Флора берет власть в свои руки теперь понятно, кто главный в этой истории (видео)
Этот фэнтези-сериал с рейтингом 8,1 ломал ожидания задолго до «Игры престолов» — и получалось в разы лучше: отдельное спасибо за финал
На улице Бортко праздник: скандального «Мастера и Маргариту» Локшина запретили в США, и к этому причастен Джонни Депп
Англичане Ватсона из советского «Шерлока» считают №2 по крутости: но вместо Соломина роль могли заполучить 4 других актера – угадаете, кто?
В 2026-м с дивана можно не вставать: 7 сериальных премьер грядущего года – от сурового «Первого отдела» до шутливого «Олдскула»
Нолан постарался трижды: IMDb выдал топ-10 фантастических лент – наличие «Интерстеллара» очевидно, но №1 стал другой фильм
Ничего общего с «Суперменом»: DC создают «Дэдпула в женском обличье» — на это намекают первые кадры из новой «Супергерл»
«Он немного аутист»: Колокольников восторгается работой с этим американским режиссером, хотя другие актеры называют ее «мучительной»
Опасно, Ватсон! На съемках советского «Шерлока» чуть не погиб главный актер – пара минут, и трагедии бы не избежали
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667