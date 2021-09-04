В 1 сезоне 4 серии сериала «Сын» Ваня нашел в доме родителей вещи Славика. Саша пытается разыскивать своего ребенка с помощью частного детектива. Специалист обращается в магазин игрушек, в котором снимали увиденный Сашей видеоролик с мальчиком.
