Дефективный детектив 2002 - 2009, 8 сезон
Monk
16+
Оригинальное название
Season 8
Название
Сезон 8
Премьера сезона
7 августа 2009
Год выпуска
2009
Количество серий
16
Продолжительность сезона
12 часов 0 минут
Рейтинг сериала
8.2
Оцените
20
голосов
8.1
IMDb
Список серий 8-го сезона сериала «Дефективный детектив»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Любимое шоу мистера Монка
Mr. Monk's Favorite Show
Сезон 8
Серия 1
7 августа 2009
Мистер Монк и иностранец
Mr. Monk and the Foreign Man
Сезон 8
Серия 2
14 августа 2009
Мистер Монк и НЛО
Mr. Monk and the UFO
Сезон 8
Серия 3
21 августа 2009
Мистер Монк - это кто-то другой
Mr. Monk is Someone Else
Сезон 8
Серия 4
28 августа 2009
Мистер Монк принимает присягу
Mr. Monk Takes the Stand
Сезон 8
Серия 5
11 сентября 2009
Мистер Монк и критик
Mr. Monk and the Critic
Сезон 8
Серия 6
18 сентября 2009
Мистер Монк и проклятие Вуду
Mr. Monk and the Voodoo Curse
Сезон 8
Серия 7
25 сентября 2009
Мистер Монк идет на групповую терапию
Mr. Monk Goes to Group Therapy
Сезон 8
Серия 8
9 октября 2009
С днем рождения, мистер Монк
Happy Birthday, Mr. Monk
Сезон 8
Серия 9
16 октября 2009
Мистер Монк и Шарона
Mr. Monk and Sharona
Сезон 8
Серия 10
23 октября 2009
Мистер Монк и собака
Mr. Monk and the Dog
Сезон 8
Серия 11
30 октября 2009
Мистер Монк отправляется в поход
Mr. Monk Goes Camping
Сезон 8
Серия 12
6 ноября 2009
Мистер Монк - шафер
Mr. Monk is the Best Man
Сезон 8
Серия 13
13 ноября 2009
Мистер Монк и значок
Mr. Monk and the Badge
Сезон 8
Серия 14
20 ноября 2009
Мистер Монк и конец (1)
Mr. Monk and the End (1)
Сезон 8
Серия 15
27 ноября 2009
Мистер Монк и конец (2)
Mr. Monk and the End (2)
Сезон 8
Серия 16
4 декабря 2009
