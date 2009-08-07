Меню
Дефективный детектив 2002 - 2009, 8 сезон

Постер к 8-му сезону сериала Дефективный детектив
Monk 16+
Оригинальное название Season 8
Название Сезон 8
Премьера сезона 7 августа 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут

Рейтинг сериала

8.2
Оцените 20 голосов
8.1 IMDb
Любимое шоу мистера Монка Mr. Monk's Favorite Show
Сезон 8 Серия 1
7 августа 2009
Мистер Монк и иностранец Mr. Monk and the Foreign Man
Сезон 8 Серия 2
14 августа 2009
Мистер Монк и НЛО Mr. Monk and the UFO
Сезон 8 Серия 3
21 августа 2009
Мистер Монк - это кто-то другой Mr. Monk is Someone Else
Сезон 8 Серия 4
28 августа 2009
Мистер Монк принимает присягу Mr. Monk Takes the Stand
Сезон 8 Серия 5
11 сентября 2009
Мистер Монк и критик Mr. Monk and the Critic
Сезон 8 Серия 6
18 сентября 2009
Мистер Монк и проклятие Вуду Mr. Monk and the Voodoo Curse
Сезон 8 Серия 7
25 сентября 2009
Мистер Монк идет на групповую терапию Mr. Monk Goes to Group Therapy
Сезон 8 Серия 8
9 октября 2009
С днем рождения, мистер Монк Happy Birthday, Mr. Monk
Сезон 8 Серия 9
16 октября 2009
Мистер Монк и Шарона Mr. Monk and Sharona
Сезон 8 Серия 10
23 октября 2009
Мистер Монк и собака Mr. Monk and the Dog
Сезон 8 Серия 11
30 октября 2009
Мистер Монк отправляется в поход Mr. Monk Goes Camping
Сезон 8 Серия 12
6 ноября 2009
Мистер Монк - шафер Mr. Monk is the Best Man
Сезон 8 Серия 13
13 ноября 2009
Мистер Монк и значок Mr. Monk and the Badge
Сезон 8 Серия 14
20 ноября 2009
Мистер Монк и конец (1) Mr. Monk and the End (1)
Сезон 8 Серия 15
27 ноября 2009
Мистер Монк и конец (2) Mr. Monk and the End (2)
Сезон 8 Серия 16
4 декабря 2009
