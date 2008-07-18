Дефективный детектив 2002 - 2009 7 сезон
Monk
16+
Оригинальное название
Season 7
Название
Сезон 7
Премьера сезона
18 июля 2008
Год выпуска
2008
Количество серий
16
Продолжительность сезона
12 часов 0 минут
Рейтинг сериала
8.2
Оцените
20
голосов
8.1
IMDb
Список серий 7-го сезона сериала «Дефективный детектив»
Мистер Монк покупает дом
Mr. Monk Buys a House
Сезон 7
Серия 1
18 июля 2008
Мистер Монк и гений
Mr. Monk and the Genius
Сезон 7
Серия 2
25 июля 2008
Мистер Монк заболел лотерейной лихорадкой
Mr. Monk Gets Lotto Fever
Сезон 7
Серия 3
1 августа 2008
Мистер Монк принимает удар
Mr. Monk Takes a Punch
Сезон 7
Серия 4
8 августа 2008
Мистер Монк под водой
Mr. Monk is Underwater
Сезон 7
Серия 5
15 августа 2008
Мистер Монк влюбляется
Mr. Monk Falls in Love
Сезон 7
Серия 6
22 августа 2008
Сотое дело мистера Монка
Mr. Monk's 100th Case
Сезон 7
Серия 7
5 сентября 2008
Мистер Монк попадает под гипноз
Mr. Monk Gets Hypnotized
Сезон 7
Серия 8
12 сентября 2008
Мистер Монк и чудо
Mr. Monk and the Miracle
Сезон 7
Серия 9
28 ноября 2008
Другой брат мистера Монка
Mr. Monk's Other Brother
Сезон 7
Серия 10
9 января 2009
Мистер Монк на колесах
Mr. Monk on Wheels
Сезон 7
Серия 11
16 января 2009
Мистер Монк и леди по соседству
Mr. Monk and the Lady Next Door
Сезон 7
Серия 12
23 января 2009
Мистер Монк выходит в плей-офф
Mr. Monk Makes the Playoffs
Сезон 7
Серия 13
30 января 2009
Мистер Монк и хулиган
Mr. Monk and the Bully
Сезон 7
Серия 14
6 февраля 2009
Мистер Монк и волшебник
Mr. Monk and the Magician
Сезон 7
Серия 15
13 февраля 2009
Мистер Монк сражается с мэрией
Mr. Monk Fights City Hall
Сезон 7
Серия 16
20 февраля 2009
