Дефективный детектив 2002 - 2009 7 сезон

Monk 16+
Оригинальное название Monk
Название Сезон 7
Премьера сезона 18 июля 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут

Рейтинг сериала

8.2
Оцените 20 голосов
8.1 IMDb

Список серий 7-го сезона сериала «Дефективный детектив»

Мистер Монк покупает дом Mr. Monk Buys a House
Сезон 7 Серия 1
18 июля 2008
Мистер Монк и гений Mr. Monk and the Genius
Сезон 7 Серия 2
25 июля 2008
Мистер Монк заболел лотерейной лихорадкой Mr. Monk Gets Lotto Fever
Сезон 7 Серия 3
1 августа 2008
Мистер Монк принимает удар Mr. Monk Takes a Punch
Сезон 7 Серия 4
8 августа 2008
Мистер Монк под водой Mr. Monk is Underwater
Сезон 7 Серия 5
15 августа 2008
Мистер Монк влюбляется Mr. Monk Falls in Love
Сезон 7 Серия 6
22 августа 2008
Сотое дело мистера Монка Mr. Monk's 100th Case
Сезон 7 Серия 7
5 сентября 2008
Мистер Монк попадает под гипноз Mr. Monk Gets Hypnotized
Сезон 7 Серия 8
12 сентября 2008
Мистер Монк и чудо Mr. Monk and the Miracle
Сезон 7 Серия 9
28 ноября 2008
Другой брат мистера Монка Mr. Monk's Other Brother
Сезон 7 Серия 10
9 января 2009
Мистер Монк на колесах Mr. Monk on Wheels
Сезон 7 Серия 11
16 января 2009
Мистер Монк и леди по соседству Mr. Monk and the Lady Next Door
Сезон 7 Серия 12
23 января 2009
Мистер Монк выходит в плей-офф Mr. Monk Makes the Playoffs
Сезон 7 Серия 13
30 января 2009
Мистер Монк и хулиган Mr. Monk and the Bully
Сезон 7 Серия 14
6 февраля 2009
Мистер Монк и волшебник Mr. Monk and the Magician
Сезон 7 Серия 15
13 февраля 2009
Мистер Монк сражается с мэрией Mr. Monk Fights City Hall
Сезон 7 Серия 16
20 февраля 2009
