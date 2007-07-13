Меню
Дефективный детектив 2002 - 2009 6 сезон

Постер к 6-му сезону сериала Дефективный детектив
Monk 16+
Название Сезон 6
Премьера сезона 13 июля 2007
Год выпуска 2007
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут

Рейтинг сериала

8.2
Список серий 6-го сезона сериала «Дефективный детектив» График выхода всех сериалов
Мистер Монк и его самый большой поклонник Mr. Monk and His Biggest Fan
Сезон 6 Серия 1
13 июля 2007
Мистер Монк и рэппер Mr. Monk and the Rapper
Сезон 6 Серия 2
20 июля 2007
Мистер Монк и плохая подружка Mr. Monk and the Naked Man
Сезон 6 Серия 3
27 июля 2007
Мистер Монк и плохая подружка Mr. Monk and the Bad Girlfriend
Сезон 6 Серия 4
3 августа 2007
Мистер Монк и птицы и пчелы Mr. Monk and the Birds and the Bees
Сезон 6 Серия 5
10 августа 2007
Мистер Монк и зарытое сокровище Mr. Monk and the Buried Treasure
Сезон 6 Серия 6
17 августа 2007
Мистер Монк и Смельчак Mr. Monk and the Daredevil
Сезон 6 Серия 7
24 августа 2007
Мистер Монк и не тот человек Mr. Monk and the Wrong Man
Сезон 6 Серия 8
7 сентября 2007
Мистер Монк не спит всю ночь Mr. Monk is Up All Night
Сезон 6 Серия 9
14 сентября 2007
Мистер Монк и человек, который стрелял в Санту Mr. Monk and the Man Who Shot Santa
Сезон 6 Серия 10
7 декабря 2007
Мистер Монк вступает в секту Mr. Monk Joins a Cult
Сезон 6 Серия 11
11 января 2008
Мистер Монк идет в банк Mr. Monk Goes to the Bank
Сезон 6 Серия 12
18 января 2008
Мистер Монк и три Джулии Mr. Monk and the Three Julies
Сезон 6 Серия 13
25 января 2008
Мистер Монк рисует свой шедевр Mr. Monk Paints His Masterpiece
Сезон 6 Серия 14
1 февраля 2008
Мистер Монк в бегах (1) Mr. Monk is on the Run (1)
Сезон 6 Серия 15
15 февраля 2008
Мистер Монк в бегах (2) Mr. Monk is on the Run (2)
Сезон 6 Серия 16
22 февраля 2008
