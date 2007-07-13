Меню
Дефективный детектив 2002 - 2009 6 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Monk
16+
Оригинальное название
Season 6
Название
Сезон 6
Премьера сезона
13 июля 2007
Год выпуска
2007
Количество серий
16
Продолжительность сезона
12 часов 0 минут
Рейтинг сериала
8.2
Оцените
20
голосов
Список серий 6-го сезона сериала «Дефективный детектив»
Мистер Монк и его самый большой поклонник
Mr. Monk and His Biggest Fan
Сезон 6
Серия 1
13 июля 2007
Мистер Монк и рэппер
Mr. Monk and the Rapper
Сезон 6
Серия 2
20 июля 2007
Мистер Монк и плохая подружка
Mr. Monk and the Naked Man
Сезон 6
Серия 3
27 июля 2007
Мистер Монк и плохая подружка
Mr. Monk and the Bad Girlfriend
Сезон 6
Серия 4
3 августа 2007
Мистер Монк и птицы и пчелы
Mr. Monk and the Birds and the Bees
Сезон 6
Серия 5
10 августа 2007
Мистер Монк и зарытое сокровище
Mr. Monk and the Buried Treasure
Сезон 6
Серия 6
17 августа 2007
Мистер Монк и Смельчак
Mr. Monk and the Daredevil
Сезон 6
Серия 7
24 августа 2007
Мистер Монк и не тот человек
Mr. Monk and the Wrong Man
Сезон 6
Серия 8
7 сентября 2007
Мистер Монк не спит всю ночь
Mr. Monk is Up All Night
Сезон 6
Серия 9
14 сентября 2007
Мистер Монк и человек, который стрелял в Санту
Mr. Monk and the Man Who Shot Santa
Сезон 6
Серия 10
7 декабря 2007
Мистер Монк вступает в секту
Mr. Monk Joins a Cult
Сезон 6
Серия 11
11 января 2008
Мистер Монк идет в банк
Mr. Monk Goes to the Bank
Сезон 6
Серия 12
18 января 2008
Мистер Монк и три Джулии
Mr. Monk and the Three Julies
Сезон 6
Серия 13
25 января 2008
Мистер Монк рисует свой шедевр
Mr. Monk Paints His Masterpiece
Сезон 6
Серия 14
1 февраля 2008
Мистер Монк в бегах (1)
Mr. Monk is on the Run (1)
Сезон 6
Серия 15
15 февраля 2008
Мистер Монк в бегах (2)
Mr. Monk is on the Run (2)
Сезон 6
Серия 16
22 февраля 2008
