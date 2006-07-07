Дефективный детектив 2002 - 2009 5 сезон

Monk 16+
Премьера сезона 7 июля 2006
Год выпуска 2006
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут

Рейтинг сериала

8.2
Оцените 20 голосов
8.1 IMDb

Список серий 5-го сезона сериала «Дефективный детектив»

Мистер Монк и актер Mr. Monk and the Actor
Сезон 5 Серия 1
7 июля 2006
Мистер Монк и забастовка мусорщиков Mr. Monk and the Garbage Strike
Сезон 5 Серия 2
14 июля 2006
Мистер Монк и Большая игра Mr. Monk and the Big Game
Сезон 5 Серия 3
21 июля 2006
Мистер Монк ничего не видит Mr. Monk Can't See a Thing
Сезон 5 Серия 4
28 июля 2006
Мистер Монк, частный глаз Mr. Monk, Private Eye
Сезон 5 Серия 5
4 августа 2006
Мистер Монк и встреча выпускников Mr. Monk and the Class Reunion
Сезон 5 Серия 6
11 августа 2006
Мистер Монк обзавелся новым психиатром Mr. Monk Gets a New Shrink
Сезон 5 Серия 7
18 августа 2006
Мистер Монк идет на рок-концерт Mr. Monk Goes to a Rock Concert
Сезон 5 Серия 8
25 августа 2006
Мистер Монк встречает своего отца Mr. Monk Meets His Dad
Сезон 5 Серия 9
17 ноября 2006
Мистер Монк и прокаженный Mr. Monk and the Leper
Сезон 5 Серия 10
22 декабря 2006
Мистер Монк обретает друга Mr. Monk Makes a Friend
Сезон 5 Серия 11
19 января 2007
Мистер Монк к вашим услугам Mr. Monk is at Your Service
Сезон 5 Серия 12
26 января 2007
Мистер Монк в эфире Mr. Monk is on the Air
Сезон 5 Серия 13
2 февраля 2007
Мистер Монк посещает ферму Mr. Monk Visits a Farm
Сезон 5 Серия 14
9 февраля 2007
Мистер Монк и очень, очень мертвый парень Mr. Monk and the Really, Really Dead Guy
Сезон 5 Серия 15
23 февраля 2007
Мистер Монк попадает в больницу Mr. Monk Goes to the Hospital
Сезон 5 Серия 16
2 марта 2007
