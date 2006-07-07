Дефективный детектив 2002 - 2009 5 сезон
Monk
16+
Оригинальное название
Season 5
Название
Сезон 5
Премьера сезона
7 июля 2006
Год выпуска
2006
Количество серий
16
Продолжительность сезона
12 часов 0 минут
Рейтинг сериала
8.2
Оцените
20
голосов
8.1
IMDb
Список серий 5-го сезона сериала «Дефективный детектив»
Мистер Монк и актер
Mr. Monk and the Actor
Сезон 5
Серия 1
7 июля 2006
Мистер Монк и забастовка мусорщиков
Mr. Monk and the Garbage Strike
Сезон 5
Серия 2
14 июля 2006
Мистер Монк и Большая игра
Mr. Monk and the Big Game
Сезон 5
Серия 3
21 июля 2006
Мистер Монк ничего не видит
Mr. Monk Can't See a Thing
Сезон 5
Серия 4
28 июля 2006
Мистер Монк, частный глаз
Mr. Monk, Private Eye
Сезон 5
Серия 5
4 августа 2006
Мистер Монк и встреча выпускников
Mr. Monk and the Class Reunion
Сезон 5
Серия 6
11 августа 2006
Мистер Монк обзавелся новым психиатром
Mr. Monk Gets a New Shrink
Сезон 5
Серия 7
18 августа 2006
Мистер Монк идет на рок-концерт
Mr. Monk Goes to a Rock Concert
Сезон 5
Серия 8
25 августа 2006
Мистер Монк встречает своего отца
Mr. Monk Meets His Dad
Сезон 5
Серия 9
17 ноября 2006
Мистер Монк и прокаженный
Mr. Monk and the Leper
Сезон 5
Серия 10
22 декабря 2006
Мистер Монк обретает друга
Mr. Monk Makes a Friend
Сезон 5
Серия 11
19 января 2007
Мистер Монк к вашим услугам
Mr. Monk is at Your Service
Сезон 5
Серия 12
26 января 2007
Мистер Монк в эфире
Mr. Monk is on the Air
Сезон 5
Серия 13
2 февраля 2007
Мистер Монк посещает ферму
Mr. Monk Visits a Farm
Сезон 5
Серия 14
9 февраля 2007
Мистер Монк и очень, очень мертвый парень
Mr. Monk and the Really, Really Dead Guy
Сезон 5
Серия 15
23 февраля 2007
Мистер Монк попадает в больницу
Mr. Monk Goes to the Hospital
Сезон 5
Серия 16
2 марта 2007
