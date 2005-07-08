Дефективный детектив 2002 - 2009 4 сезон
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Вопросы и ответы
Monk
16+
Оригинальное название
Season 4
Название
Сезон 4
Премьера сезона
8 июля 2005
Год выпуска
2005
Количество серий
16
Продолжительность сезона
12 часов 0 минут
Рейтинг сериала
8.2
Оцените
20
голосов
8.1
IMDb
Список серий 4-го сезона сериала «Дефективный детектив»
Мистер Монк и другой детектив
Mr. Monk and the Other Detective
Сезон 4
Серия 1
8 июля 2005
Мистер Монк снова едет домой
Mr. Monk Goes Home Again
Сезон 4
Серия 2
15 июля 2005
Мистер Монк остается в постели
Mr. Monk Stays in Bed
Сезон 4
Серия 3
22 июля 2005
Мистер Монк идет в офис
Mr. Monk Goes to the Office
Сезон 4
Серия 4
29 июля 2005
Мистер Монк напивается
Mr. Monk Gets Drunk
Сезон 4
Серия 5
5 августа 2005
Мистер Монк и миссис Монк
Mr. Monk and Mrs. Monk
Сезон 4
Серия 6
12 августа 2005
Мистер Монк идет на свадьбу
Mr. Monk Goes to a Wedding
Сезон 4
Серия 7
19 августа 2005
Мистер Монк и маленький Монк
Mr. Monk and Little Monk
Сезон 4
Серия 8
26 августа 2005
Мистер Монк и тайный Санта
Mr. Monk and the Secret Santa
Сезон 4
Серия 9
2 декабря 2005
Мистер Монк идет на показ мод
Mr. Monk Goes to a Fashion Show
Сезон 4
Серия 10
13 января 2006
Мистер Монк ударился головой
Mr. Monk Bumps His Head
Сезон 4
Серия 11
20 января 2006
Мистер Монк и брак капитана
Mr. Monk and the Captain's Marriage
Сезон 4
Серия 12
27 января 2006
Мистер Монк и большое вознаграждение
Mr. Monk and the Big Reward
Сезон 4
Серия 13
3 февраля 2006
Мистер Монк и астронавт
Mr. Monk and the Astronaut
Сезон 4
Серия 14
3 марта 2006
Мистер Монк идет к стоматологу
Mr. Monk Goes to the Dentist
Сезон 4
Серия 15
10 марта 2006
Мистер Монк призывает присяжных
Mr. Monk Gets Jury Duty
Сезон 4
Серия 16
17 марта 2006
