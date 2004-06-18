Где смотреть главный российский фильм 2025 года «Август» в хорошем качестве: есть 5 площадок, которые можно включить уже сейчас

Из матери драконов — в агента ЦРУ в Москве 1970-х: Эмилия Кларк — в свежем трейлере сериала «Ponies» (видео)

Мама-Кошка из «Трех котят» готовит только печенье «Минутку»: рецепт такой простой, что повторит даже котенок

«Аватар: Пламя и пепел» — худший фильм в истории франшизы, и первые зрители новинку не жалеют: «Красивый до одури, вторичный до зевоты»

Не криповый «Крипер»: кому точно понравится новый хоррор Оза Перкинса – нашли 6 причин дать шанс свежему ужастику без скримеров

«Фантастическую четверку» подумывают списать в утиль: $520 млн в прокате, но лишь 12-е место с конца в списке «кассовых хитов» MCU

Зима близко, и это – Москва-77: со звездой «Игры престолов» выйдет шпионский триллер про СССР – отметьте дату кружком

Почему жена Новосельцева исчезла без следа: в фильме «Служебный роман» об этом умолчали — развод и билет в один конец

После «Добро пожаловать в Дерри» разговоры об «Оно 3» перестали быть фантазией — Мускетти четко видит будущее франшизы

За год до финала «Игры престолов» по Мартину сняли мрачный Sci-Fi: его «похоронили» сразу — хоть он и похож на хоррор-версию Вестероса