Дефективный детектив 2002 - 2009 3 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Monk
16+
Оригинальное название
Season 3
Название
Сезон 3
Премьера сезона
18 июня 2004
Год выпуска
2004
Количество серий
16
Продолжительность сезона
12 часов 0 минут
Рейтинг сериала
8.2
Оцените
20
голосов
8.1
IMDb
Список серий 3-го сезона сериала «Дефективный детектив»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Мистер Монк берет Манхэттен
Mr. Monk Takes Manhattan
Сезон 3
Серия 1
18 июня 2004
Мистер Монк и комната паники
Mr. Monk and the Panic Room
Сезон 3
Серия 2
25 июня 2004
Мистер Монк и затмение
Mr. Monk and the Blackout
Сезон 3
Серия 3
9 июля 2004
Мистер Монк уволен
Mr. Monk Gets Fired
Сезон 3
Серия 4
16 июля 2004
Мистер Монк встречает Крестного отца
Mr. Monk Meets the Godfather
Сезон 3
Серия 5
23 июля 2004
Мистер Монк и девочка, которая плакала по волку
Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf
Сезон 3
Серия 6
30 июля 2004
Мистер Монк и сотрудник месяца
Mr. Monk and the Employee of the Month
Сезон 3
Серия 7
6 августа 2004
Мистер Монк и игровое шоу
Mr. Monk and the Game Show
Сезон 3
Серия 8
13 августа 2004
Мистер Монк принимает лекарство
Mr. Monk Takes His Medicine
Сезон 3
Серия 9
20 августа 2004
Мистер Монк и красная селедка
Mr. Monk and the Red Herring
Сезон 3
Серия 10
21 января 2005
Мистер Монк против Кобры
Mr. Monk vs. the Cobra
Сезон 3
Серия 11
28 января 2005
Мистер Монк заболел лихорадкой
Mr. Monk Gets Cabin Fever
Сезон 3
Серия 12
4 февраля 2005
Мистер Монк застрял в пробке
Mr. Monk Gets Stuck in Traffic
Сезон 3
Серия 13
11 февраля 2005
Мистер Монк едет в Вегас
Mr. Monk Goes to Vegas
Сезон 3
Серия 14
18 февраля 2005
Мистер Монк и выборы
Mr. Monk and the Election
Сезон 3
Серия 15
25 февраля 2005
Мистер Монк и малыш
Mr. Monk and the Kid
Сезон 3
Серия 16
4 марта 2005
