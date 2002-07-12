Меню
Дефективный детектив
Сезоны
Сезон 1
Серия 13
Дефективный детектив 2002 - 2009 13 серия 1 сезон
8.4
Все серии 1 сезона «Дефективный детектив»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Мистер Монк и кандидат: Часть 1
Сезон 1 / Серия 1
12 июля 2002
Мистер Монк и кандидат: Часть 2
Сезон 1 / Серия 2
19 июля 2002
Мистер Монк и медиум
Сезон 1 / Серия 3
26 июля 2002
Мистер Монк идет на карнавал
Сезон 1 / Серия 4
2 августа 2002
Мистер Монк отправляется в психушку
Сезон 1 / Серия 5
9 августа 2002
Мистер Монк и грабитель-миллиардер
Сезон 1 / Серия 6
16 августа 2002
Мистер Монк и другая женщина
Сезон 1 / Серия 7
23 августа 2002
Мистер Монк и марафонец
Сезон 1 / Серия 8
13 сентября 2002
Мистер Монк берет отпуск
Сезон 1 / Серия 9
20 сентября 2002
Мистер Монк и землетрясение
Сезон 1 / Серия 10
4 октября 2002
Мистер Монк и рыжеволосый незнакомец
Сезон 1 / Серия 11
11 октября 2002
Мистер Монк и самолет
Сезон 1 / Серия 12
18 октября 2002
Сезон 1 / Серия 13
18 октября 2002
Семьянин
8 комментариев
Август
206 комментариев
Письмо Деду Морозу
24 комментария
«Сделали из русских героев Бэтмена и Супермена»: в Сети жестко раскритиковали мультики про богатырей — претензии не только к новым частям
За рулем фуры уже не Гостюхин, а… женщина: чем еще новая «Дальнобойщица» отличается от хита 2000-х
Не все помнят, кем работает мама: только настоящие фанаты «Трех котов» правильно ответят на эти 6 вопросов (тест)
Лучший фильм 2025-го по версии Нолана оказался хоррором — и в нем нет ни ДиКаприо, ни космоса: такого он не видел со времен Кубрика
Англичане Ватсона из советского «Шерлока» считают №2 по крутости: но вместо Соломина роль могли заполучить 4 других актера – угадаете, кто?
Ничего общего с «Суперменом»: DC создают «Дэдпула в женском обличье» — на это намекают первые кадры из новой «Супергерл»
На такой диете худел Мерфи ради фильма Нолана: в «Оппенгеймере» похож на обтянутый скелет
На улице Бортко праздник: скандального «Мастера и Маргариту» Локшина запретили в США, и к этому причастен Джонни Депп
«Рок-н-рольщик» Гая Ричи вышел 17 лет назад: многие так и не знают, что у русского олигарха оттуда есть реальный прототип
Задумывались, где родители девочки из мультфильма «Маша и Медведь»? У фанатов есть 5 теорий – лишь одна из них совпадает с версией создателей
Самая эпичная ошибка в истории «Гарри Поттера»: Йейтс убил любовную линию Северуса и Лилли, удалив эти сцены
