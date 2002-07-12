Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Дефективный детектив 2002 - 2009 1 сезон
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Вопросы и ответы
Киноафиша
Сериалы
Дефективный детектив
Сезоны
Сезон 1
Monk
16+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
12 июля 2002
Год выпуска
2002
Количество серий
13
Продолжительность сезона
9 часов 45 минут
Рейтинг сериала
8.2
Оцените
20
голосов
8.1
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Дефективный детектив»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Мистер Монк и кандидат: Часть 1
Mr. Monk and the Candidate
Сезон 1
Серия 1
12 июля 2002
Мистер Монк и кандидат: Часть 2
Mr. Monk and the Psychic
Сезон 1
Серия 2
19 июля 2002
Мистер Монк и медиум
Mr. Monk Meets Dale the Whale
Сезон 1
Серия 3
26 июля 2002
Мистер Монк идет на карнавал
Mr. Monk Goes to the Carnival
Сезон 1
Серия 4
2 августа 2002
Мистер Монк отправляется в психушку
Mr. Monk Goes to the Asylum
Сезон 1
Серия 5
9 августа 2002
Мистер Монк и грабитель-миллиардер
Mr. Monk and the Billionaire Mugger
Сезон 1
Серия 6
16 августа 2002
Мистер Монк и другая женщина
Mr. Monk and the Other Woman
Сезон 1
Серия 7
23 августа 2002
Мистер Монк и марафонец
Mr. Monk and the Marathon Man
Сезон 1
Серия 8
13 сентября 2002
Мистер Монк берет отпуск
Mr. Monk Takes a Vacation
Сезон 1
Серия 9
20 сентября 2002
Мистер Монк и землетрясение
Mr. Monk and the Earthquake
Сезон 1
Серия 10
4 октября 2002
Мистер Монк и рыжеволосый незнакомец
Mr. Monk and the Red-Headed Stranger
Сезон 1
Серия 11
11 октября 2002
Мистер Монк и самолет
Mr. Monk and the Airplane
Сезон 1
Серия 12
18 октября 2002
Mr. Monk and the Airplane
Сезон 1
Серия 13
18 октября 2002
График выхода всех сериалов
Зачем каждый прожженный автомобилист из СССР клал в бардачок мешочек соли: а еще мыло и картофелину
Всегда отваливалась и царапала эмаль на чугуне: зачем в советских ванных клали плитку 15x15
Сейчас клещи поджидают на каждом шагу, а в СССР их днем с огнем не могли найти: вот как с ними боролись раньше
Не можете дождаться развязки «Извне»? Нашла сериал-близнец, который ответит на все вопросы за 2 сезона — и прокатит на «американских горках»
Ни одна новинка НТВ, «Кинопоиска» и Okko не добилась такого: сериал про новую Шарапову дышит в затылок «Пацанам», «Извне» и «Эйфории»
«Полюбить — так королеву», пройти тест — так на «отлично»: спорим, не угадаете все 7 советских фильмов по первому кадру?
А теперь «Горбатый»! Пять «Запорожцев», которые засветились в советском кино — вспомните хоть один из них?
Что должно умереть – умереть не может: 3 сезон «Дома дракона» в гробу видал книги Мартина – звезда проболталась, что на канон плевать
Идею «Маши и Медведя» создатель мультика подсмотрел у американцев, а вот кто стал реальным прототипом озорной девочки
«Такого сгустка глупых героев не видала никогда»: зрители жестко разнесли новый сезон «Изгоя» на Пятом — «Просто клоунада какая-то»
Новинка вот-вот подвинет «Темного рыцаря» и даже «Гарри Поттера» — $700 млн уже в кармане, а впереди еще премьера в России
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667