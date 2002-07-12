Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Дефективный детектив 2002 - 2009 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Дефективный детектив
Киноафиша Сериалы Дефективный детектив Сезоны Сезон 1
Monk 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 июля 2002
Год выпуска 2002
Количество серий 13
Продолжительность сезона 9 часов 45 минут

Рейтинг сериала

8.2
Оцените 20 голосов
8.1 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Дефективный детектив»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Мистер Монк и кандидат: Часть 1 Mr. Monk and the Candidate
Сезон 1 Серия 1
12 июля 2002
Мистер Монк и кандидат: Часть 2 Mr. Monk and the Psychic
Сезон 1 Серия 2
19 июля 2002
Мистер Монк и медиум Mr. Monk Meets Dale the Whale
Сезон 1 Серия 3
26 июля 2002
Мистер Монк идет на карнавал Mr. Monk Goes to the Carnival
Сезон 1 Серия 4
2 августа 2002
Мистер Монк отправляется в психушку Mr. Monk Goes to the Asylum
Сезон 1 Серия 5
9 августа 2002
Мистер Монк и грабитель-миллиардер Mr. Monk and the Billionaire Mugger
Сезон 1 Серия 6
16 августа 2002
Мистер Монк и другая женщина Mr. Monk and the Other Woman
Сезон 1 Серия 7
23 августа 2002
Мистер Монк и марафонец Mr. Monk and the Marathon Man
Сезон 1 Серия 8
13 сентября 2002
Мистер Монк берет отпуск Mr. Monk Takes a Vacation
Сезон 1 Серия 9
20 сентября 2002
Мистер Монк и землетрясение Mr. Monk and the Earthquake
Сезон 1 Серия 10
4 октября 2002
Мистер Монк и рыжеволосый незнакомец Mr. Monk and the Red-Headed Stranger
Сезон 1 Серия 11
11 октября 2002
Мистер Монк и самолет Mr. Monk and the Airplane
Сезон 1 Серия 12
18 октября 2002
Mr. Monk and the Airplane
Сезон 1 Серия 13
18 октября 2002
График выхода всех сериалов
Зачем каждый прожженный автомобилист из СССР клал в бардачок мешочек соли: а еще мыло и картофелину
Всегда отваливалась и царапала эмаль на чугуне: зачем в советских ванных клали плитку 15x15
Сейчас клещи поджидают на каждом шагу, а в СССР их днем с огнем не могли найти: вот как с ними боролись раньше
Не можете дождаться развязки «Извне»? Нашла сериал-близнец, который ответит на все вопросы за 2 сезона — и прокатит на «американских горках»
Ни одна новинка НТВ, «Кинопоиска» и Okko не добилась такого: сериал про новую Шарапову дышит в затылок «Пацанам», «Извне» и «Эйфории»
«Полюбить — так королеву», пройти тест — так на «отлично»: спорим, не угадаете все 7 советских фильмов по первому кадру?
А теперь «Горбатый»! Пять «Запорожцев», которые засветились в советском кино — вспомните хоть один из них?
Что должно умереть – умереть не может: 3 сезон «Дома дракона» в гробу видал книги Мартина – звезда проболталась, что на канон плевать
Идею «Маши и Медведя» создатель мультика подсмотрел у американцев, а вот кто стал реальным прототипом озорной девочки
«Такого сгустка глупых героев не видала никогда»: зрители жестко разнесли новый сезон «Изгоя» на Пятом — «Просто клоунада какая-то»
Новинка вот-вот подвинет «Темного рыцаря» и даже «Гарри Поттера» — $700 млн уже в кармане, а впереди еще премьера в России
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше