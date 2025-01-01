Меню
Цитаты из сериала Дефективный детектив

lyrics [заслуживающая внимания песня] # Вон в том джунглях / Беспорядок и путаница повсюду / Никто, похоже, не беспокоится / А я – беспокоюсь / Эй, кто здесь главный? / Вон в том джунглях / Яд в самом воздухе, который мы дышим / Ты знаешь, что в той воде, которую ты пьёшь? / Я знаю, и это удивительно / Люди считают меня сумасшедшим, потому что я всё время переживаю / Если бы ты был внимателен, ты бы тоже тревожился / Тебе лучше быть внимательным / Или этот мир, который мы так любим, может тебя просто убить / Я могу ошибаться, но не думаю / Вон в том джунглях #
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[повторение]
Адриан Монк Это дар... и проклятие.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[повторяемая фраза - говорит, когда решает дело]
Адриан Монк Вот что произошло.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[повторяющиеся фразы]
Адриан Монк Я не знаю, как он это сделал. Но он это сделал.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[повторная фраза]
Adrian Monk Если я не ошибаюсь, а я, как вы понимаете, не ошибаюсь...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[повторяемая фраза]
Adrian Monk Ты мне потом спасибо скажешь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[повторяемая фраза]
Адриан Монк Дело в том, что...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[повторяемая фраза]
Адриан Монк Сотри!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[повторяемая реплика]
Эдриан Монк Он тот самый.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[повторяемая реплика]
Адриан Монк Я только что решил дело.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[повторяемая фраза]
Натали Я звоню капитану.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Тони Шэлуб
Тони Шэлуб
Tony Shalhoub
Трэйлор Хауард
Traylor Howard
