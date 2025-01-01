lyrics [заслуживающая внимания песня] # Вон в том джунглях / Беспорядок и путаница повсюду / Никто, похоже, не беспокоится / А я – беспокоюсь / Эй, кто здесь главный? / Вон в том джунглях / Яд в самом воздухе, который мы дышим / Ты знаешь, что в той воде, которую ты пьёшь? / Я знаю, и это удивительно / Люди считают меня сумасшедшим, потому что я всё время переживаю / Если бы ты был внимателен, ты бы тоже тревожился / Тебе лучше быть внимательным / Или этот мир, который мы так любим, может тебя просто убить / Я могу ошибаться, но не думаю / Вон в том джунглях #