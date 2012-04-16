Эврика 2006 - 2012, 5 сезон
Eureka
12+
Оригинальное название
Season 5
Название
Сезон 5
Премьера сезона
16 апреля 2012
Год выпуска
2012
Количество серий
13
Продолжительность сезона
9 часов 19 минут
Рейтинг сериала
8.1
20
голосов
7.9
IMDb
Список серий 5-го сезона сериала «Эврика»
Пропавшие
Lost
Сезон 5
Серия 1
16 апреля 2012
Все по-настоящему
The Real Thing
Сезон 5
Серия 2
23 апреля 2012
Выход силой
Force Quit
Сезон 5
Серия 3
30 апреля 2012
Дружественный огонь
Friendly Fire
Сезон 5
Серия 4
7 мая 2012
Джек на все руки
Jack of All Trades
Сезон 5
Серия 5
14 мая 2012
Наихудший сценарий
Worst Case Scenario
Сезон 5
Серия 6
21 мая 2012
Из машины
Ex-Machina
Сезон 5
Серия 7
4 июня 2012
Слишком глубоко
In Too Deep
Сезон 5
Серия 8
11 июня 2012
Поумневший Картер
Smarter Carter
Сезон 5
Серия 9
18 июня 2012
Молодожены
The Honeymooners
Сезон 5
Серия 10
25 июня 2012
Зеркало, зеркало
Mirror, Mirror
Сезон 5
Серия 11
2 июля 2012
Не верь глазам своим
Double Take
Сезон 5
Серия 12
9 июля 2012
Просто еще один день...
Just Another Day
Сезон 5
Серия 13
16 июля 2012
