Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Эврика 2006 - 2012, 5 сезон

Постер к 5-му сезону сериала Эврика
Киноафиша Сериалы Эврика Сезоны Сезон 5
Eureka 12+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 16 апреля 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 13
Продолжительность сезона 9 часов 19 минут

Рейтинг сериала

8.1
Оцените 20 голосов
7.9 IMDb

Список серий 5-го сезона сериала «Эврика»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Пропавшие Lost
Сезон 5 Серия 1
16 апреля 2012
Все по-настоящему The Real Thing
Сезон 5 Серия 2
23 апреля 2012
Выход силой Force Quit
Сезон 5 Серия 3
30 апреля 2012
Дружественный огонь Friendly Fire
Сезон 5 Серия 4
7 мая 2012
Джек на все руки Jack of All Trades
Сезон 5 Серия 5
14 мая 2012
Наихудший сценарий Worst Case Scenario
Сезон 5 Серия 6
21 мая 2012
Из машины Ex-Machina
Сезон 5 Серия 7
4 июня 2012
Слишком глубоко In Too Deep
Сезон 5 Серия 8
11 июня 2012
Поумневший Картер Smarter Carter
Сезон 5 Серия 9
18 июня 2012
Молодожены The Honeymooners
Сезон 5 Серия 10
25 июня 2012
Зеркало, зеркало Mirror, Mirror
Сезон 5 Серия 11
2 июля 2012
Не верь глазам своим Double Take
Сезон 5 Серия 12
9 июля 2012
Просто еще один день... Just Another Day
Сезон 5 Серия 13
16 июля 2012
График выхода всех сериалов
Что будет, если повернуть по «стрелке» светофора, а она погаснет — ничего хорошего: с такими секциями лучше не играть в «успею»
Россияне переходят на четырехдевку уже в июне: решение принято
Бывшая продавщица «Пятерочки» назвала 3 главных «ловушки» супермаркета: попадает каждый второй – тратит гору денег, хоть и не хотел
Вот и лето пришло (ну, почти) — берите мороженое и попробуйте угадать 5 летних фильмов СССР по одному кадру
«Дитям — мороженое», а взрослым — тест: 5 кратких описаний, и в каждом зашифрован советский фильм (спорим, не угадаете все?)
«Это чудовищная пошлость», а вот тест – ничего: угадайте 5 фильмов СССР по критике худсовета
Только выросшие на детективах СССР осилят этот тест: ответьте на 5 вопросов по фильму «Десять негритят»
Посмотрела 1-ю серию «След Чикатило»: «Андреасян нашел золотую жилу» – вот кому зайдет детектив с «подвохом»
Обожаю Брагина из «Первого отдела», но в новом детективе НТВ герой не хуже: 16 серий, а смотреть «одно наслаждение»
Видела все хиты НТВ – дала шанс этому детективу ТВ-3: «смотрится легко», а в главной роли Фома из «Невского»
Москвичи пройдут этот тест на 5/5, а остальные – не факт: угадайте 5 фильмов СССР по кадрам со столицей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше