Эврика, список сезонов

Eureka 12+
Год выпуска 2006
Страна США
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал Syfy

Рейтинг сериала

8.6
7.9 IMDb
Список сезонов сериала «Эврика»
Сезон 1 / Season 1
12 эпизодов 18 июля 2006 - 3 октября 2006
 
Сезон 2 / Season 2
13 эпизодов 10 июля 2007 - 2 октября 2007
 
Сезон 3 / Season 3
18 эпизодов 29 июля 2008 - 18 сентября 2009
 
Сезон 4 / Season 4
20 эпизодов 9 июля 2010 - 19 сентября 2011
 
Сезон 5 / Season 5
13 эпизодов 16 апреля 2012 - 16 июля 2012
 
