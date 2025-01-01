Меню
Эврика, список сезонов
Eureka
12+
Год выпуска
2006
Страна
США
Эпизод длится
43 минуты
Телеканал
Syfy
Рейтинг сериала
8.6
Оцените
10
голосов
7.9
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Эврика»
Сезон 1 / Season 1
12 эпизодов
18 июля 2006 - 3 октября 2006
Сезон 2 / Season 2
13 эпизодов
10 июля 2007 - 2 октября 2007
Сезон 3 / Season 3
18 эпизодов
29 июля 2008 - 18 сентября 2009
Сезон 4 / Season 4
20 эпизодов
9 июля 2010 - 19 сентября 2011
Сезон 5 / Season 5
13 эпизодов
16 апреля 2012 - 16 июля 2012
